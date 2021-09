In Erkner sind Unbekannte in ein Lokal an der Neu Zittauer Straße eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Einbrecher hatten sich Zutritt zu der dortigen Gaststätte verschafft, indem sie die Tür aufhebelten.

Aus der Gaststätte stahlen die Einbrecher Lebensmittel und Wertgegenstände, die sie dort fanden. Dabei hinterließen die Täter laut Polizeischätzungen einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Neben Kriminalisten der Polizeiinspektion Oder-Spree / Frankfurt (Oder) beschäftigte der Tatort auch Kriminaltechniker, die Spuren der Eindringlinge sicherten.