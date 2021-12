Einbrecher haben in den vergangenen Tagen mehrfach in Erkner zugeschlagen. In der Nacht zu Montag, 27. Dezember, brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude am Siedlerweg ein. Bereits im Vorraum öffneten sie gewaltsam zwei Schränke, doch ob sie daraus etwas stahlen, war zum Zeitpunkt der Anzeigenennahme noch unklar, so die Polizei . Der angerichtete Sachschaden betrug aber bereits 2.500 Euro.

An der Waldpromeande versuchten ebenfalls Unbekannte mehrere Türen einer Praxis in der Waldpromenade aufzuhebeln. Die Einbruchspuren waren auf mehreren Etagen zu erkennen. Doch die Täter schafften es an keiner Tür, in die Räume zu gelangen, so die Polizei. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.