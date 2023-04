In Schöneiche bei Berlin hat ein Mann das Portemonnaie einer Rentnerin gestohlen. Er soll es, so die Angaben der Polizei, aus der Handtasche der Frau entwendet haben, als diese mit ihrem Rollator einkaufen war. Nun sucht die Polizei mit Bildern nach dem mutmaßlichen Dieb. Diese Bilder entstanden, als der Gesuchte mit der EC-Karte des Opfers Geld an einem Automaten abhob. „Auch wenn diese Bilder von geringer Qualität sind, erkennt möglicherweise doch jemand die gesuchte Person“, so die Polizei.

Mit den Bildern aus der Überwachungskamera der Bank suchen die Kriminalisten jetzt nach dem mutmaßlichen Täter. Der Gesuchte war zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet, trägt eine Brille und hatte einen Rucksack dabei.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei diesen Mann.

© Foto: Polizei

Sachdienliche Hinweise, die zum Täter führen, werden in der Polizeiinspektion Oder-Spree-Frankfurt (Oder) unter der Rufnummer 03361 5680 bzw. über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de (Hinweis geben) entgegengenommen.