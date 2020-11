Am 4. November, gegen 14.15 Uhr, wurde ein Grünheider Schuljunge auf dem Heimweg von einem Mann angesprochen. Der stand mit einem Fahrzeug in der Nähe der Dreieckkreuzung, auf dem Waldparkplatz, vor der Einfahrt zum Friedhof. Diese Meldung von Eltern hat am Mittwoch die Runde an der Grünheider Gr...