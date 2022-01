Für die Bewohner eines Hauses am Rebhuhnweg in Woltersdorf muss der Schreck groß gewesen sein. Als sie am späten Samstagabend, 15. Januar, wieder nach Hause kamen, waren Unbekannte zwischenzeitlich dort eingebrochen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, muss sich die Tat nach 13 Uhr zugetragen haben. Die Einbrecher drangen über einen Balkon in der ersten Etage in das Haus ein und durchwühlten es nach wertvollen Gegenständen. Dabei entstand laut der Polizei ein Schaden, der auf rund 11.000 Euro geschätzt wird. Die Beamten der Kriminaltechnik untersuchten den Tatort nach Spuren der Täter.