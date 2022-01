An der Kalkberger Straße in Schöneiche ereignete sich am frühen Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall, der letztlich auch den Verkehr beeinträchtigte. Den bisherigen Informationen zufolge soll ein Passant gegen 14.25 Uhr die Fahrbahn in Höhe einer Straßenbahnhaltestelle überquert haben. E...