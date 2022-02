Im Raum Grünheide ist möglicherweise ein Mann unterwegs, der Kinder anspricht und zu sich ins Auto locken will. Wie eine besorgte Mutter aus Kagel-Möllensee berichtet, sei ihre Tochter am Mittwochnachmittag (9. Februar) gegen 16.20 Uhr an der Bushaltestelle „Elsensee“ von einem älteren Mann...