Der Brand, der am vergangenen Mittwoch in Woltersdorf mehrere Stunden lang die Feuerwehr in Atem gehalten hat, beschäftigt nun die Kriminalpolizei. Wie Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte, geht es um den Verdach...