Die seit 2001 existierende Reitanlage in Schöneiche bei Berlin an der Neuenhagener Chaussee hat am Sonnabend (16. September) ihr zweites Reiterhoffest gefeiert. „Das machen wir für die Kinder, für unsere Einsteller und für die Gemeinde“, lächelt Stefanie Schöpe, die Betreiberin. „Wir wol...