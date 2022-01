Wer kennt sie nicht, die unzähligen Sandpisten in der Region. Unbefestigte Straßen sind in vielen orten weit verbreitet. Ihr mehrheitlicher Ausbau steht in der Regel nicht auf der Tagesordnung. Meist ist die Kostenfrage der Grund, zuweilen aber auch der Unwillen der Anrainer. Was sich jedoch die m...