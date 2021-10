Anja aus Neue Mühle ist 35 Jahre alt und arbeitet als Medizinische Fachangestellte. „Meine Hobbys sind Reisen, Freunde und Familie sowie kreativ zu sein, ob im Haus oder Garten“, schreibt sie. „Ich bin trotz einiger Pfunde zu viel eine wunderschöne Frau“, sagt sie selbstbewusst. Sie möchte allen Frauen ans Herz legen, „die ebenfalls ‚zu viel haben’, mehr Selbstvertrauen zu zeigen. Traut Euch was! Und vor allem: Liebt euch selbst und zwar so, wie ihr seid!“

(sbb@moz.de)

Wer wird die „Schönste Brandenburgerin des Monats“?

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, sind auch bei der Online-Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene dabei. Dieses Voting beginnt jeweils am 1. Sonntag des Folgemonats um 0 Uhr und endet zwei Wochen später, dann am Sonntag um 24 Uhr. Die Gewinnerin der Monats-Wahl erhält einen 20-Euro-Douglas-Gutschein. Die 12 „Schönsten des Monats“ nehmen zudem an der Wahl zur „Schönsten Brandenburgerin des Jahres“ Anfang 2022 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!