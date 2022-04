Party, Party, Party – das ist das aktuelle Credo der Abiturienten am Carl-Bechstein-Gymnasium in Erkner (Oder-Spree). Es ist nämlich gerade „Mottowoche“. Am Freitag gibt es die vorläufigen Zeugnisse, und bevor es so weit ist, soll kräftig gefeiert werden.

Zum Auftakt der Kostüm-Tage am Dien...