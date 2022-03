Seenvorland in Grünheide

Einst war ein öffentlicher Uferweg am Werlsee in Grünheide geplant. Doch heute versperren dort Zäune von privaten Grundstücksbesitzern den Zugang. Das Handeln der Gemeinde in diesem Fall beschäftigt jetzt die Kommunalaufsicht und bald Rechtsgutachter.