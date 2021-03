Es ist eines der Themen in Woltersdorf, das nicht so recht in Schwung kommen will: gemeint ist der fehlende Fahrradweg auf der Ortsdurchfahrt entlang der Ethel-und-Julius-Rosenberg-Straße.

Wer bislang als Radfahrer aus Richtung Erkner kommt, muss kurz hinter dem Ortseingang auf die Straße ausweich...