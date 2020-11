Der Platz unter der Treppe füllt sich. Dienstagnachmittag kamen viele Päckchen von der Freikirchlichen Gemeinde, am Mittwoch hat sich unter anderem Klaus Görn auf den Weg gemacht, um in der evangelischen Kita in der Woltersdorfer Werderstraße eine Spende für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abzugeben.