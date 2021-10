Wer von Hangelsberg zum Freienbrinker Kreisel will – also einfach geradeaus an der Landstraße L38 entlang – wird ausgebremst. An beiden Seiten der knapp sechs Kilometer langen Piste stehen Absperrbarken und ein Durchfahrtsverbot. Zudem weisen Schilder eine Umleitung für Radfahrer aus. Sie sollen über Spreeau, Spreewerder, Mönchwinkel, Wulkow und Spreetal – oder eben andersherum – fahren. Das bedeutet einen Umweg von stattlichen vier Kilometern – und damit einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand.