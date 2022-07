Der Verkehr in der Berliner Straße von Erkner war am Donnerstag (7. Juli) zumindest bis in die Nachmittagsstunden hinein ungewohnt mäßig. Auch durch die Stadt rollten gefühlt deutlich weniger Fahrzeuge als sonst. Ob es am Ferienbeginn lag oder an der angekündigten Sperrung der Fürstenwalder Al...