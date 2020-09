Von 18.30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr war die Autobahn A10 zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Erkner voll gesperrt.

Update 20.30 Uhr:Der Verkehr fließt wieder. In Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) sind beide Spuren an der Baustelle wieder frei. In Richtung Hamburg wird der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Ein Auto geriet laut Polizei auf Höhe der Anschlussstelle Erkner ins Schleudern, durchbrach die Mittelleitplanke und raste in den Gegenverkehr in Fahrtrichtung Hamburg. Dabei kollidierte er mit einem anderen Auto. Momentan gibt es Stau in beide Richtungen. Wann der Verkehr wieder fließen wird, ist noch unklar.