Auf dem Pfad liegt seit einigen Wochen eine behäbige Kiefer. Spaziergänger und Jogger, die in Schöneiche-Fichtenau an der Clara-Zetkin-Straße den Wald betreten, bahnen derzeit einen neuen Weg – im Bogen um die gefallene Kiefer herum. Am morschen Holz laben sich die Insekten. Wild sieht der Wa...