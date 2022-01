Ist es Absicht oder Vergesslichkeit? Kraftfahrer, die am Montag (31. Januar) in Erkner in Höhe der Kreuzung von Thälmann- und Beuststraße die endlich verschwundene Straßensperrung in Richtung Bahnübergang registriert und die Querung desselben genutzt haben, sind weniger Meter weiter stutzig gew...