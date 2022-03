Wenn Matthias Jahoda aktuell ans Tanken denkt, geht es ihm wie vielen anderen Autofahren in ganz Deutschland auch: Es grummelt im Bauch. 2,36 Euro habe der Liter Diesel am Donnerstag dieser Woche an einer Zapfsäule in Erkner gekostet. „Am Montagabend waren es noch 1,96 Euro – und das war schon ...