Annett Ströer ist fassungslos, als sie am Donnerstag die Absage-Mails an mehr als 200 Tesla-Fans und ihre Aussteller schicken muss. Das Tesla-Fantreffen, das am Samstag, 28. August 2021, im Museumspark in Rüdersdorf geplant war, wird nicht stattfinden. Deshalb steht jetzt die Tesla-Enthusiastin und Landesvertreterin des Bundesverbandes eMobilität e.V. in Brandenburg vor einem fünfstelligen finanziellen Schaden – und auch in der Tesla-Gemein...