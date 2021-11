Das große, klärende Fachgespräch zwischen den Vertretern aller Grünheider Fraktionen, der Schulleitung der Gerhart-Hauptmann-Grundschule und dem Landesamt für Umwelt (LfU) steht am Montag, 8. November, in Potsdam an. Auf dem Treffen ruhen alle Hoffnungen. Endlich soll aufgeklärt werden, was de...