Willkommen im digitalen Zeitalter: Wenn Ausflügler wissen wollen, was die Region zu bieten hat, müssen sie nicht mehr aufs eigene Handy zurück greifen. An vier Stellen im Gemeindegebiet von Grünheide wurden neue Info-Punkte errichtet.

Grünheides Tourismusmanagerin Anne Walther hat am Freitag die interaktive Tafel im Bürgerpark nahe der Dampferanlegestelle in Betrieb genommen. Neugierige können sich per Fingerzeig durch touristische Angebote navigieren. Ob Gastgeber, Einkaufstipps, Veranstaltungen oder Touren – das Angebot ist breit gefasst.

Weitere Infopunkte gibt es am Spree-Curry in Hangelsberg, in der Touristinfo Grünheide und im Heimatmuseum Mönchwinkel. Wie Anne Walther sagt, kommen weitere in der Region hinzu.

So gibt es eine Tafel am Quick Shop in Spreeau sowie am L38-Markt in Hangelsberg. Die Tafeln werden lediglich über Nacht, zwischen 22 und 7 Uhr, in einen Ruhemodus versetzt.