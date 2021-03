„Whoever finishes first, we'll call him the Ironman.“ – „Wer auch immer zuerst ins Ziel kommt, den nennen wir den Mann aus Eisen“, soll John Collins gesagt haben, kurz bevor er mit seinen Mitstreitern den inzwischen weltweit bekannten Schwimm- und Rad- und Laufwettbewerbs ins Leben rief. D...