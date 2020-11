Am Mittwochvormittag meldeten sich Mitarbeiter der zuständigen Autobahnmeisterei bei der Polizei und teilten mit, dass auf dem Parkplatz Lebbiner Heide ein Mann in einem beschädigten Auto liegen würde. Autobahnpolizisten nahmen sich der Sache an und fanden den 25-Jährigen dort auch tatsächlich vor.

Attacke erfolgte wohl direkt nach Toilettengang

Der Mann gab an, nach einem Toilettengang wieder in sein Fahrzeug gestiegen zu sein, als plötzlich die Fahrertür aufgerissen und er geschlagen und mit Reizgas besprüht wurde. Daraufhin gelang ihm zwar die Flucht, doch musste er bei seiner Rückkehr feststellen, dass alle Reifen des Wagens zerstochen waren sowie der Wagen selbst Beschädigungen davongetragen hatte. Außerdem waren sein Mobiltelefon, Bargeld, Bankkarten und die Fahrzeugschlüssel mit den Tätern verschwunden. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung zum Einsatz. Um den Verletzten kümmerten sich Rettungskräfte direkt am Ort des Geschehens. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) zu den Tätern und zur Motivation ihres Handelns.