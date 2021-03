„Das wäre das erste Sharing in Erkner“, stellt Dag Rüdiger vom Projektplaner GP Joule in Aussicht. Er präsentierte jüngst im Stadtentwicklungsausschuss das Mobilitätskonzept der Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE). „Familien könnten den Zweitwagen einsparen“, so Rüdiger. Und: Wer sich z...