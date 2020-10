Wegen zweier Ärgernisse hat sich Christian Hohm, Förster im Revier Alt Buchhorst, an diese Zeitung gewandt: Zwischen Schmalenberg und der Bahntrasse haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag eine Lkw-Ladung Styropor und Asbest abgeladen. „Das ist eine illegale Entsorgung von Sondermüll in einer...