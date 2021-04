Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Lupo und einer Fahrradfahrerin kam es am 19. April, um 07:20 Uhr, in der Beuststraße. Aus bislang ungeklärter Ursache war der 53-järige Fahrer des VW aus einer Grundstückseinfahrt gefahren und mit der hier fahrenden, 66-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Hierbei verletzte sich die Frau und musste in einem Umliegenden Klinikum behandelt werden.