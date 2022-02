Das Sturmtief „Ylenia“ hat am Donnerstag auch für Wirbel und Schäden in Erkner und Umgebung gesorgt. Die Feuerwehren waren zum Teil im Dauereinsatz. „Die erste Meldung gab es kurz nach 12 Uhr, insgesamt waren wir bis jetzt 9-mal draußen“, sagte Stadtwehrführer Frank May am frühen Abend.