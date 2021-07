Eine 29-jährige Frau hat am Mittwochabend in Müggelheim unfreiwillig die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Die Besatzung einer Zivilstreife des Polizeiabschnitts 36 bemerkte gegen 21 Uhr einen Motorroller in der Müggellandstraße. Da laut der Polizei der Verdacht bestand, dass der Roller der G...