Lkw rauschen in Schlangenlinien an parkenden Autos vorbei, Motorradfahrer sind viel zu schnell und Autos beschleunigen auf glattem Asphalt auf bis zu 100 Stundenkilometer: Alexander Pravida steht vor seinem Grundstück an der Rahnsdorfer Straße und kann nur noch den Kopf schütteln.

Er möchte kein ...