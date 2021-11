Kreuz gefährlich: Die ausgefahrenen Straßenränder haben lange auf eine Reparatur gewartet.

© Foto: Anke Beißer Zwei Wochen waren für die Dauer der Straßenreparatur zwischen Steinfurt und Hartmannsdorf anberaumt. Aber bereits nach einer Woche konnte die zeitweilige Sperrung – montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr – am Montag (1. November) vorfristig aufgehoben werden. Das hat Spreenhagens Amtsdirektor Joachim Schröder auf MOZ-Nachfrage bestätigt.

Seit dem 25. Oktober war eine Firma damit befasst, die Bankette wieder aufzufüllen und die angebrochenen Ränder der Asphaltdecke instand zu setzen. Durch das Ausweichen im Begenungsverkehr waren die Randbereiche über die Jahre erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Amtsdirektor rechnet mit Kosten in Höhe von bis zu 15.000 Euro. Er appelliert an die Kraftfahrer, die gebotene Geschwindigkeit von Tempo 40 einzuhalten. „Dann kann man passieren und muss nicht auf die Bankette ausweichen.“

Schranke soll Lkw-Verkehr verhindern

Seit einer Weile zurück ist auch die Schranke inmitten der Ortsverbindung. Sie soll verhindern, dass Lkw die schmale Trasse nutzen. „Rettungs- und Einsatzfahrzeuge kommen jederzeit durch“, versichert Schröder.