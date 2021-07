Herrchen Steven Sieber aus Erkner ist am Boden zerstört. Sein Jack Russell Terrier Tyson ist seit dem 5. Juli 2021, circa 22 Uhr, verschwunden.

Wie so oft in den letzten Jahren waren die beiden abends eine kurze Runde in Erkner am Flakensee nahe des Campinplatzes spazieren. „Er war ohne Geschirr und ich habe keine Leine mitgenommen. Als er sein Geschäft gemacht hat, bin ein paar Meter vorgelaufen und als ich mich umdrehte, war er plötzlich weg", schildert der 45-Jährige.

Weder waren Knack-Geräusche im Wald, Wasserplätschern oder sein Bellen zu hören. Auch auf Rufe reagierte er nicht mehr. Der siebenjährige Rüde war einfach spurlos verschwunden.

Eine leere Wohnung, Tränen und Vorwürfe

Seine erste Suche führte Steven Sieber zum Campingplatz Flakensee, denn er musste Richtung Woltersdorf weggelaufen sein. Da man ihn und Tyson auf dem Campingplatz gut kennt, hatte er gehofft, Tyson habe sich einfach nur wieder irgendwo ein Leckerli abholen wollen. Doch nichts. „Mit einigen Leuten vom Campingplatz sind wir ihn dann noch suchen gegangen. Irgendwann bin ich nach Hause und dachte, er sitzt vielleicht schon vor der Tür“, sagt Sieber. Doch auch dort an der Waldpromenade traf er ihn nicht an.

„Tyson“ auf seinem Stammplatz auf der Couch.

© Foto: Steven Sieber

Seit diesem Tag bleibt die Hundeseite im Doppelbett leer. Alles erinnert Steven Sieber in seiner Wohnung an seinen besten Freund. Obwohl das Verschwinden schon zehn Tage her ist, hat er die Hundedecke noch auf dem Sessel belassen sowie auf dem Balkon die Leckerchen stehen. „Ich habe fast keine Hoffnung mehr, ehrlich gesagt, aber vielleicht hat ihn ja doch jemand gefunden“, sagt Sieber und ringt um Fassung. Viele Tränen sind in den vergangenen Tagen geflossen. Er macht sich selbst Vorwürfe. Die Kaffeebecher mit den Fotos von Tyson kann er kaum ertragen anzusehen.

Suche über Soziale Medien und Flyer bisher erfolglos

Bei der Polizei, der Feuerwehr, beim Ordnungsamt Erkner und beim Tierheim konnte ihm niemand weiter helfen. Über Tasso hat er in Woltersdorf, Rüdersdorf und Erkner Flugblätter aufgehangen. Jede Tierarztpraxis in zehn Kilometern Umkreis ist informiert. „Überall hängen die Flyer und es gab noch keine einzige Rückmeldung“, sagt Sieber. Auch bei Facebook hat er alle möglichen Posts in Gruppen abgesetzt. Diese wurden auch hunderte Male geteilt, dennoch hat den Hund niemand gesehen. Ein Artikel ist seine letzte Hoffnung. Und vielleicht wird diese belohnt und „Tyson“ ist genauso ein Kämpfer wie sein Namenspate „Mike Tyson“ und kehrt eines Tages durch den Hinweis eines Lesers nach Hause zurück.

Tyson hat einen aufgeschlossenen Charakter

Der braun-schwarz-weiße Jack Russel Terrier Tyson ist sieben Jahre alt, kastriert, aber nicht gechipt. Er ist bei Tasso registriert und hört auf seinen Namen und auf „Tyson, hier, Leckerchen“ noch viel mehr. Laut seinem Herrchen ist der Rüde sehr verspielt und liebt es Bällen und Stöcken hinterher zu jagen. Zudem sei er sehr sozial gegenüber Kindern und Katzen. „Er bellt überhaupt nicht und bellen ihn fremde Hunde an, dann schaut er immer ungerührt zu mir hoch und fragt mit seinem Blick ,Was will der denn von mir?’“, erzählt Sieber und ringt sich ein Lächeln ab.

Oberarm ziert Gedenktattoo

Wie sein Leben jetzt ohne Tyson aussehen soll, will sich Steven Sieber nicht ausmalen. Zu groß ist der Schmerz. Diesen hat er schon einmal ertragen müssen. 2009 hatte er bereits seine Rottweiler-Dame „Lady“ einschläfern müssen, mit der er zehn Jahre das Leben geteilt hatte. Seitdem ziert ein Gedenktattoo mit Kreuz seinen rechten Oberarm.