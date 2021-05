An der Rüdersdorfer Straße Ecke Kalkberger Straße und Nähe Aldi in Schöneiche ist am Sonntagabend ein Wasserrohr gebrochen, wie der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) am Montag mitteilte. Später, in Folge der ersten Havarie beziehungsweise wegen der Umleitungen des Wasserdrucks, war dann no...