Von Hauptmann ist überliefert, dass er als Kind Spielzeuge hatte, die er besonders liebte – nicht anders also, als es heutzutage den Mädchen und Jungen ergeht. Etwas ungewohnt waren einige Dinge aus heutiger Sicht dann schon, was es nicht minder spannend macht, sie nachzuahmen. Dazu gehört ein Papiertheater. Und so sind 7- bis 12-jährige Ferienkinder am Mittwoch (2. Februar), von 11 bis 14 Uhr, eingeladen, ein solches nachzubauen – Eintritt: 5 Euro. Anregungen lassen sich im Museum entdecken und phantasievoll umsetzen. Infos unter 03362 3663; Registrierung auf der Homepage möglich.

Hier geht es lang: Der Jugendclub "Haus am See" in Erkner bietet ein winterliches Ferienprogramm. © Foto: Anke Beißer

Im Jugendclub am Dämeritzsee geht es für Kinder ab 9 Jahren in der Ferienwoche vom 31. Januar bis 4. Februar winterlich zu. Am Montag sollen trotz Mangels an echtem Schnee Schneemänner, -sterne und -kugeln entstehen. Tags darauf wartet eine aktionreiche Rallye übers Clubgelände auf die Kids, bevor der Mittwoch im Zeichen der Olympischen Spiele in Peking steht. Folgt noch am Donnerstag ein kuscheliger Kinomittag samt anschließendem Detektivspiel, und am Freitag wird es zum Finale eisig und heiß zugleich. Denn zuerst können aus Eisblöcken Figuren geschnitzt werden und dann gibt’s bei der Party Stockbrot und Würstchen vom Grill. Das Clubprogramm geht jeweils von 12 bis 15 Uhr. Für das Ferienprogramm wird ein einmaliger Obolus über 5 Euro (Materialkosten) fällig.