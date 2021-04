Wer hat denn da an der Uhr gedreht? – diese Frage stellt sich Einwohnern von Erkner schon seit Längerem, wenn sie an der evangelischen Genezareth-Kirche in der Friedrichstraße vorbeikommen. Egal zu welcher Tageszeit, die Zeiger stehen immer an der gleichen Stelle: auf 1:56 Uhr. Wie kommt’s?

Wie...