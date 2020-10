Carsten Pfundt hat am Sonnabend in Erkner mal wieder das praktiziert, was sich wohl so mancher in besonderen Situation wünscht: Der 59-Jährige hat am späten Abend die Zeit angehalten. Gegen 22 Uhr hat der Erkneraner die Genezarethkirche betreten und ist im Turm die 67 Stufen bis zu dem Treppenabs...