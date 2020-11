In Falkensee gehört das „Wunschkugel-Pflücken“ für manche zur Adventszeit wie Glühwein schlürfen, Kekse backen und Geschenke aussuchen. Die geschmückte Tanne vor der alten Stadthalle, erwartungsvolle Blicke, die sich auf den Baum richten, die Lichter erstrahlen, die Kugeln werden, meist blitzschnell, von den Ästen erhascht.

Kugel pflücken und Wunsch erfüllen

Claudia Reckermann, ASB-Schulsozialarbeiterin, hatte vor Jahren die Idee, die kleinen Wünsche der finanziell schwächer aufgestellten Falkenseer auf Papier zu bringen. Die Schüler/innen am Lise-Meitner-Gymnasium brachten die Wunschzettel in den Wunschkugeln unter, schmückten diese liebevoll und dann wurden sie an den Weihnachtsbaum gehängt. Wer die Kugel pflückte, erfüllte einen sehnlichen Weihnachtswunsch.

Die Interessengemeinschaft Falkensee (IGF) begleitet die Aktion seit Jahren, Mitglied Werner Extra sorgt für den Weihnachtbaum vor der alten Stadthalle, Musik und Glühwein locken normalerweise nicht nur Gäste, sondern sogar den Weihnachtsmann an.

Aktion sollte nicht komplett ausfallen

Im Corona-Jahr nun alles ausfallen lassen, dass mochte IGF Vorsitzender Bernhard von Schröder so nicht hinnehmen. „Wir möchten nicht, dass Menschen, die kleine Wünsche haben, in diesem Jahr benachteiligt werden, weil es wegen der Corona-Einschränkungen keine Wunschkugelaktion gibt“, sagte er. Und so wurde man kreativ und richtete die „Wunschkugelaktion Light“ ein.

Eine abgespeckte Version, mit weniger Teilnehmern, Musik gab es trotzdem, den Weihnachtsbaum und auch der Weihnachtsmann kam. Statt die Wunschkugeln an den Baum zu hängen, werden Schüler und Schülerinnen des Lise-Meitner-Gymnasiums einen Teil der Kugeln und die darin versteckten Wünsche mit nach Hause nehmen und mit ihren Familien erfüllen.

IGF unterstützt mit 750 Euro

Weitere Wünsche wird der ASB erfüllen und dabei von der IGF unterstützt. Statt Wunschkugeln gab es diesmal einen symbolischen Spendenscheck, überreicht von IGF-Mitgliedern an ASB Betriebsleiter Robert Bolze und Claudia Fischer, die in Vertretung für Claudia Reckermann kam. Mit 750 Euro unterstützt die IGF die Wunschkugelaktion. Das Geld stammt von den Mitgliedsbeiträgen der rund 50 Mitglieder des Gewerbeverbandes und soll für die Wunschkugelaktion verwendet werden, sagt von Schröder.

Für Robert Bolze vom ASB kommt der Geldsegen im Corona-Jahr gerade recht. Auch der Arbeiter-Samariter-Bund hatte im Pandemie-Jahr finanzielle Einbußen, sagt er und hofft, dass im nächsten Jahr wieder ganz groß gefeiert werden kann. Und auch von Schröder ist gedanklich schon in der Adventzeit 2021. Einen Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor der alten Stadthalle könnte er sich vorstellen, sagt er. „Ich habe die Ideen dazu schon im Kopf.“