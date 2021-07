Die Ostdeutsche Kommunalversicherung hat wegen der Brandstiftung an der Turnhalle in Nauen den früheren Nauener Stadtverordneten Maik Schneider und zwei andere Männer gemeinsam auf einen Millionenbetrag verklagt - parallel zum Strafverfahren am Landgericht Potsdam. Eine Entscheidung könnte schon am 24. August 2021 verkündet werden.