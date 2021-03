Eine schnelle Verbindung per Bus ins Havelland wird nach den Osterferien von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) in Betrieb genommen. Darüber informiert BVG-Sprecher Nils Kremmin auf Anfrage.

„Damit bieten wir deutlich schnellere Verbindungen von und nach Falkensee. Außerdem gibt es nicht nur einen Anschluss an den Knotenpunkt Rathaus Spandau, sondern auch zum U2-Endbahnhof Ruhleben, so dass viele zusätzliche Ziele durch nur einmaliges Umsteigen erreicht werden können“, so Nils Kremmin.