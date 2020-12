Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist auch im Landkreis Havelland weiter hoch. In den vergangenen 24 Stunden wurden 61 Neuinfektionen an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 145,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 1.526 Havelländer positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet (Stand 10. Dezember, 8.30 Uhr).

Ein weiterer Todesfall

Leider starb am Mittwoch auch ein weiterer Havelländer an den Folgen der Virus-Infektion. Damit sind insgesamt 19 Menschen im Landkreis an oder mit dem Virus gestorben, drei davon innerhalb der letzten sieben Tage.