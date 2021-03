Auch wenn derzeit die Rahmenbedingungen für die Einrichtung von Corona-Schnelltestzentren in Brandenburg noch ungeklärt sind, geht Bürgermeister Heiko Müller (SPD) fest davon aus, dass mindestens eines, wenn nicht sogar mehrere solcher Zentren in Falkensee geschaffen werden.

Dazu seien bereits mehrere in Frage kommende Objekte durch die Verwaltung geprüft worden, beispielsweise das Bistro in der Stadthalle und leerstehende Mietobjekte wie in der Spandauer Straße, so Müller.