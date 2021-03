Das Impfzentrum des Landkreises Havelland wird in der Stadthalle Falkensee eingerichtet. Im April dürfte es dort eröffnen, da der Regionalverband Brandenburg-Nordwest der Johanniter-Unfallhilfe zum 24. März 2021 Personal einstellen will.

Dutzende Mitarbeiter gesucht

Währenddessen eine offizielle Verlautbarung des Landkreises zum überaus wichtigen Thema noch nicht vorliegt, sucht die in Brandenburg an der Havel ansässige Organisation online bereits Mitarbeiter. Benötigt werden Ärzte, Rettungssanitäter sowie Mitarbeiter für Registrierung und Verwaltung. Bislang sind die Johanniter der Region unterstützend aktiv, so im Impfzentrum der Stadt Brandenburg an der Havel (Stadtpalast), das vom DRK betrieben wird.