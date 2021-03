Nauen und Rathenow: Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 264 Covid-Patienten in den Havelland-Kliniken behandelt. Darunter sind 68 Todesfälle zu beklagen. Laut weiteren Angaben des Unternehmens vom Donnerstag, befinden sich aktuell 13 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, von denen drei beatmet werden.

„Gemessen an den Fallzahlen von 40 Patienten und mehr, wie wir sie in den letzten Wochen gemeldet haben, ist aktuell ein deutlicher Rückgang der absoluten Fälle zu konstatieren“, so Dr. Babette Dietrich, Sprecherin der Havelland-Kliniken-Unternehmensgruppe.