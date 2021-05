Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Havelland weiterhin stabil unter 100. Sie beträgt mit Stand 17. Mai, 03.11 Uhr, nur noch 53,4 und nähert sich damit der 50er Marke. Damit bleiben die am Freitag vorgenommenen Lockerungen in Kraft. Was genau im Havelland derzeit erlaubt ist, steht hier