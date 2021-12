Der Landkreis Havelland meldete laut Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) zum Donnerstag, 2. Dezember 2021, 119 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Trotz dieser scheinbar hohen Zahl, sank die 7-Tage-Inzidenz den vierten Tag in Folge und liegt nun bei 368,0. Damit befindet sich der Landkreis weit unter dem Durchschnitt im Land Brandenburg, der heute bei 655,0 steht. Nur der Stadtkreis Brandenburg an der Havel weißt am Donnerstag mit 304,5 eine niedrigere Inzidenz auf.

Gesamtzahl nähert sich der 10.000er Marke

Seit Pandemiebeginn im März 2020 wurde bei insgesamt 9978 Havelländern Sars-CoV-2 nachgewiesen. Davon verstarben im Zusammenhang mit ihrer Covid-19-Erkrankung 206. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 606 Neuinfektionen erfasst.