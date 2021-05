Im Landkreis Havelland ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag leicht gestiegen. Laut Dashboard des Robert-Koch-Instituts liegt sie am Dienstag, 18. Mai, bei 60,1. Am Vortag war es 53,4. In die Statistik sind 12 gemeldete Corona-Neuinfektionen eingeflossen, die die Gesamtzahl aller seit Pandemiebeginn nachweislich infizierten Havelländer auf 6.118 ansteigen ließ.