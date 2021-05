Erstmals seit zehn Tagen hat das in Rathenow ansässige Gesundheitsamt des Landkreises Havelland wieder 30 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Laut Dashboard des Robert-Koch-Instituts stieg damit die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, auf 68,7. Am Vortag hatte sie noch bei 60,1 gelegen.