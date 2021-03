Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren: Womöglich haben die Corona-Eindämmungsverordnungen auch einen Rückgang der Kriminalität bewirkt. Im Zuständigkeitsbereich der in Falkensee ansässigen Polizeiinspektion Havelland sank 2020 die Zahl erfasster Fälle deutlich.

Die Polizeiinspektion (PI) in Falkensee ist für den gesamten Landkreis zuständig. Ihr untergeordnet sind die Polizeireviere bzw. -wachen in Nauen und Rathenow. Der PI übergeordnet ist die in Brandenburg an der Havel ansässige Polizeidirektion (PD) West. Die Kriminalstatistik 2020 wurde dort verfasst.